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Köy buz tuttu şelaleler dondu

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Köy buz tuttu şelaleler dondu
NİĞDE'NİN Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle köy yakınlarında bulunan şelaleler, buz tuttu. Eksi 15 dereceyi bulan soğuk hava Ulukışla ilçesi Horoz köyünde içme suları, dere yatakları ve Kozağacı mevkisinde bulunan şelalenin donmasına neden oldu. Yöre halkı ise soğuklardan korunmak için tüm zamanını ısıtıcı başında geçiriyor. Son 10 yıldır bu şekilde soğuk yaşamadıklarını belirten köy muhtarı Kadir Yavuz, yaşamı etkileyen olumsuz hava şartlarına rağmen şelalenin donmasının köye ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Yavuz, "Kar yağışının ardından yamaçlardan süzülen sularımız, şelalelerimiz soğuk havalar nedeniyle donarak kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu" dedi.
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Köy buz tuttu şelaleler dondu
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