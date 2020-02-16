Gezen sinema Tır’ı Adana’da

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş; Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında illeri gezen ve sıradaki durağı Adana olan "Gezen Sinema TIR'ını ziyaret etti. Seyhan ilçesinde bulunan Milli Mensucat İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile çok sayıda öğrenci katıldı.Vali Demirtaş'ın öğrencilerle beraber çizgi sinema filmi izlediği etkinlikte hayli keyifli anlar yaşandı. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Vali Demirtaş, "Kültür ve sanat etkinlikleri çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi için çok önemli, çocuklarımızın sinema ile tanışması amacıyla hazırlanan bu proje de gerçekten çok anlamlı. Gezen Sinema TIR'ını ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın böyle keyifli bir etkinlikte yer almalarından mutluluk duyuyor, projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.