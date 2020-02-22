Engelsiz yaşam HKÜ’ye emanet

Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Oğuzeli ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli bireylere özel beslenme, diyetisyen ile fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verecek. Merkezde bakım hizmeti veren personeller de düzenli aralıklarla üniversite hocaları tarafından daha iyi hizmet verebilmeleri için eğitilecek. Engelli bireylerin sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavilerinin yapılması için işbirliği HKÜ ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Gaziantep Valiliğindeki törende Vali Davut Gül, Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen ile İl Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından protokol metnine imza atıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, "Bir devlet engellilerine sahip çıktığı, ihtiyaçlarını karşıladığı sürece daha da büyür. Bu anlamda bizim rehabilitasyon merkezindeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin vereceği hizmet bizi bir basamak daha yukarıya çıkaracak. Üniversitedeki Rehabilitasyon Merkezi teknik donanım ve akademik personel itibariyle ülkenin en iyileri arasında. Üniversitenin şehirle bütünleşmesi, teori ile pratiğin birleşmesi anlamında da iyi bir etkinlik olacaktır" dedi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerek buradaki yerel otoriteler gerek üniversiteler çeşitli dönemlerde çeşitli protokoller gerçekleştirdiler. Bu, o protokollerden biri. Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Fizyoterapi Bölümü'nün bir protokolü. Zaten Oğuzeli'nde yapmış oldukları çalışmalar var. Bu protokol sonucunda da daha kurumsal daha etkin bir hale gelecek. Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetler konusunda daha çok mesafe kat edilecek. Diğer ilçeler ve bölgede uygulanacak bir model olacak" diye konuştu.2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 'Erişilebilirlik Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Sözen, bu anlamda ilk etkinlik olduğunu söyledi. Konuşmalar sonrasında Vali Gül, Rektör Sözen ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yıldırım arasında protokol imzalandı.

BUGÜN NELER OLDU