Demirtaş: Yatırım yapan herkesin yanındayız

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret ederek AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'den sanayi bölgesindeki firmaların genel durumu hakkında bilgiler aldı. Ziyareti sırasında Vali Demirtaş, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nce üretilen ürünleri inceledi, fabrikaları gezdi. Çevre ve topluma duyarlı çalışmaların ön planda tutulduğu, teknolojinin etkin biçimde kullanıldığı Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin kent, bölge ve ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini vurgulayan Vali Demirtaş, yüklendikleri bu misyonu başarıyla yerine getiren AOSB yönetim kuruluna ve bölgede faaliyette bulunan firmalara teşekkür ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması yolunda kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirirken ekonomiye katkı sağlayan tüm yatırımcıların yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, "Adana'yı sanayi sektöründe yeni bir aşamaya taşıma hedefliyle birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Yapacağınız yatırımlarla, sağlayacağımız istihdamla bu şehrin güzel insanlarının sosyo-ekonomik düzeylerini yükseltmek gayreti içerisindeyiz" dedi.