Kubbetül Sahra Cami açıldı

HATAY NAMAZ VAKİTLERİ

Reyhanlı ilçesinde hayırsever işadamı Abdulkadir Çelik, tarafından yaptırılan Kubbetül Sahra Camii düzenlenen törenle açıldı. Törene Hatay valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Hayırsever İş İnsanı Abdulkadir Çelik, ilgili kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Rahmi Doğan, helal kazancın temelinin temiz kalpler olduğunu belirterek, "Görüyorum ki caminin etrafında birçok iş yeri var. Helal kazancın temeli temiz kalplerdir. Camiler bireyin inanç dünyasından toplumsal ilişkilere, kulluk ve sorumluluk bilincinin oluşmasından hukukun inşasına, eğitimden sanata, aileden çevreyle ilişkilere, hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin ruh köklerinin birleştiği mekândır. Camiler mahzun kalmasın, gelenlerle şenlensin. Bu Caminin yapımında başta hayırsever iş insanı Abdulkadir Çelik'e ve emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum." dedi.