OFF THE RECORD kitabına yoğun ilgi

SABAH Gazetesi yazarları Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı'nın 'Off The Record' kitabı için Adana'da imza günü düzenlendi. Esas01 AVM'de bulunan D&R mağazasında gerçekleşen imza gününe eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve yüzlerce kitapsever katıldı. Duayen gazeteci Yavuz Donat, "Türk siyasetinin yazılı hafızası biraz zayıf, o hafızayı canlandırmak istedim. Son 55 yılın çok partili dönemin bugüne kadar yazılmamış pek çok yönünü kitapta anlatmaya çalıştım" diye konuşurken Şebnem Bursalı, "Konuştuklarımızın 3'te 1'ini yazabildik. Konuşmadığımız bir sürü şey var. Kitabın devamı gelecek gibi görünüyor" dedi.

"ALBAYRAK İKNA ETTİ"

Sabah Gazetesi'nin Vitrin köşesinin sahibi Yavuz Donat ile ATV Ankara Temsilcisi ve Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı Adanalı kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Okurlar önce kitaplarını imzalattı daha sonra Donat ve Bursalı'yla fotoğraf çekildi. Yavuz Donat'ın yaşayan bir arşiv olduğunu söyleyen Şebnem Bursalı, "Yavuz ağabey, Atatürk dışında bütün cumhurbaşkanlarıyla birebir teşviki mesaide bulunmuş bir gazeteci. Türkiye'nin son yarım yüzyılının canlı tanığı. Bende anılarını yazması için uzun süredir peşindeydim. En sonunda Sayın Serhat Albayrak önceliğinde kendisini ikna ettik. Sağ olsunlar kitabı benim söyleşi tarzında yapmamı istediler. Zevkle, gururla ve şerefle yazdım. Kitap, Türkiye'nin son yarım yüzyılda nereden nereye geldiğinin panoramasını ortaya çıkarıyor" dedi.

İKİNCİ KİTAP MÜJDESİ

Kitabın 3 ayda 7'inci baskını yaptıklarını belirten Bursalı, "Biz Yavuz ağabeyle konuştuklarımız sadece 3'te 1'ini yazabildik. Daha konuşmadığımız bir sürü şey var. Kitabın devamı gelecek gibi görünüyor. 'Kitap okunmuyor. Kitap satmıyor' denilen bir dönemde Off The Record kitabı 48 bin adet satıldı. Demek ki okurun istediği gibi bir ürün ortaya koyarsanız alıcısı da oluyor okuyucusu da. Gelen tepkiler çok güzel ve bu bizim için çok kıymetli. Bizde elimizden geldiğince dolaşmaya çalışılıyoruz. Bugün Adana'dayız. İlgi gerçekten çok güzel teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.