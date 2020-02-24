Şehit ve gazi çocukları Rafadan Tayfa’yı izledi

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gazi çocuklarını animasyon türünde tüm zamanların izleyici rekorunu kıran TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa:Göbeklitepe"yi izlemeleri için sinemaya götürdü.Kentteki bir sinemada film izleyen şehit ve gazi çocukları, film sonrası yemek yedi.Daha sonra polis ekiplerince çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Balonlarla oyun oynayan çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hakan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.