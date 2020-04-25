Efe biriktirdiği bisiklet parasını bağışladı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Efe Kozanoğlu Cezayir'de işçi olarak çalışan babasının devletin sağladığı imkânlarla Türkiye'ye gelmesine sevinerek bisiklet almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilen ve Amasya'daki 14 günlük karantina sürecinin ardından babası Yasin Kozanoğlu'na kavuşma mutluluğunu yaşayan Efe okul ve bayram harçlıklarından biriktirdiği 150 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.Yasin Kozanoğlu salgın ortaya çıkınca devletin kendilerini bulunduğu ülkeden alıp Türkiye getirerek 5 yıldızlı otel konforunda yurtlara yerleştirdiğini ve kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi. Oğlunun yaşadıklarını anlatmasından etkilendiğini söyleyen baba Kozanoğlu '' Bende o zaman devletime kumbaramdaki paramı bağışlamak istiyorum'' dedi.