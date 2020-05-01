Hanifi Aslan’ın 1 Mayıs mesajı

Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Aslan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünyadaki tüm işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, çalışanların barış, huzur ve güven dolu bir dünyada yaşamak ümidiyle kutladıkları bir gündür. Türkiye'de resmi olarak ilk defa 1923 yılında kutlanmaya başlanan 1 Mayıs, bugüne kadar, çalışanların sorunlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, çözülmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konularında önemli adımların atılmasında önemli bir rol oynamıştır. Üretimin temelini oluşturan emek ve istihdam, çalışanlarımız ve aileleri için olduğu kadar ekonomimizin büyümesi ve gelişmesi için de fevkalade bir öneme sahiptir. Bu nedenle, böyle günlerin, daha adil ve hakkaniyetli bir gelir dağılımı ve işçilerimiz için daha iyi çalışma şartlarına kavuşmaları konusunda faydalı tartışmalara vesile olması gerekmektedir. Bütün bu hususları tartışır ve değerlendirirken, olaya, Kur'an-ı Kerim'in "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır" Ayeti ve Peygamberimizin "işçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz" Hadisi ışığında ve dünyadaki birçok ülkeyle birlikte Ülkemizin de ciddi bir sorunu olan işsizlik gerçeğini de göz önünde bulundurarak bakmamızda fayda vardır. Kısacası, hâlihazırda çalışmakta olanların haklarını değerlendirirken, henüz bir işi bile bulunmayanların durumlarını da dikkate almamız elzemdir. Emek sahiplerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en samimi dileklerimle kutlar ve daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ederim. Gelecek yıllarda coşkuyla kutlayacağımız 1 Mayıslar için, bu 1 Mayısta evlerimizdeyiz.