Belediyesi maske dağıtımlarını dijital platforma da taşıdı. Günlük olarak şehrin muhtelif yerlerinde ihtiyacı olan vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştiren Erdemli Belediyesi ekipleri artık maske ihtiyacı olan vatandaşların web sitesi üzerinden müracaat edebileceklerini duydurdu. Erdemli Belediyesi internet sitesi üzerinden form dolduran vatandaşların maske ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan özel mobil ekip maske dağıtımlarına başladı. "Talep sizden maske bizden" başlığı ile kamuoyuna duyurulan dijital maske dağıtım platformuna vatandaşlardan yoğun ilgi olduğunu söyleyen erdemli belediye Başkanı Mükerrem Tollu bu salgın sürecinde vatandaşların maske sorununa çözüm üretmenin gayreti içinde olduklarının altını çizerek yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz günlük olarak şehrin muhtelif yerlerinde maske dağıtımlarını sürdürmekteydi, ayrıca toplu taşıma araçları kooperatif ve birliklerinin başkanlıklarına da maske temini yapmaktaydık, dijital platform üzerinden vatandaşlarımızın maske temini hususunda yaşadığı aksaklıkları gidermek adına kurulan beş kişilik mobil ekip ile de maske dağıtımlarına başlandı. Web sitemiz üzerinden form doldurarak maske talep eden vatandaşlarımızın bu talepleri mobil ekiplerimiz tarafından ivedi bir biçimde yerine getirilmektedir. Dijital platformdan başlattığımız bu hizmetimize vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Market, Pazar ve halkın ortak kullanım alanlarında vatandaşlarımızın maske takma zorunluluğu olması dolayısıyla bizler de Erdemli Belediyesi olarak vatandaşlarımıza böyle bir hizmet sunmaya karar verdik" şeklinde konuştu.