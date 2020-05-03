Yılın ilk karpuzu tarsus’ta hasat edıldı

Tarsus ilçesinde Türkiye'nin açık alanda ilk karpuzu hasat edilirken, karpuzun bu sezon üreticinin yüzünü güldüreceği ifade edildi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçede bu yıl 25 bin dekar alanda karpuz ekiminin yapıldığını belirterek, Tarsus'un Kulak Mahallesi Aynaz bölgesinde Necati Şen'e ait arazide üretiyle birlikte Türkiye'nin açık alandaki ilk karpuzunu hasat ettikleri için mutlu olduklarını kaydetti. Bu yıl karpuz üreticisinin yüzünün gülmesini beklediklerini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, "Karpuzda ilk hasadımız başlıyor. Bu yıl zor bir süreç yaşıyoruz. Malumunuz koronavirüs salgını bulunmakta. Fakat koronavirüs salgınında son günlerde düşme eğilimi gözleniyor. Çiftçilerimizin tek umudu ürünün para etmesi. Çünkü buna gerçekten buna ihtiyaçları var" dedi.