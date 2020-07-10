Demokrasi nöbeti randevuyla tutulacak

Gaziantep'te yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine vatandaşlar randevu alarak katılabilecek. Vali Davut Gül, an törenine katılmak isteyen vatandaşların korona virüs salgını nedeniyle Valiliğe başvurarak kendilerine ayrılan zaman dilimi içinde katılıp demokrasi nöbetçisi olabileceğini açıkladı. Valilik toplantı salonunda törenle ilgili hazırlıklar hakkında bilgiler veren Vali Davut Gül, "15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur" dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün her yıl tüm vatandaşların katılımıyla coşku ile anıldığını ancak bu yıl korona virüs salgını nedeniyle etkinliklerin sosyal izolasyon ve pandemi tedbirlerine uyularak gerçekleşeceğini belirten Vali Gül, "Bu kapsamda ilimizdeki etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 20.00'den itibaren tertip edilecektir" diye konuştu. Vali Gül, demokrasi nöbeti uygulamasına şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gruplar halinde dönüşümlü olarak sabah namazına kadar süreceğini belirterek, "Demokrasi Nöbeti'nde ben de varım, diyen vatandaşlarımız taleplerini valilik e-mail adresine bilgilerini ileterek Demokrasi Nöbetçisi olabileceklerdir" dedi.