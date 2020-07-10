Erdemli Çamlığı ziyaretçi rekoru kıracak

ERDEMLİ Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından işletilen Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın Erdemli belediyesine tahsis edilmesinin ardından çamlıkta 100 kişilik ekiple temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığında yürütülen çalışmaları yerinde incelemelerde bulunan Başkan Tollu, bölgedeki ağaçların budanmasına, kuru dalların kesilmesine yardımcı oldu. Şuanda 'sıfır' rakımdayız diyen Tollu, ''Mersin'imizin en gözde en önemli 2 tane turizm merkezi var. Bunlardan bir tanesi Erdemli Çamlığı, diğeri de Kızkalesi. Erdemli çamlığı geçen yıl 80 bin vatandaşımız ziyaret etti bu yıl bu rakamın iki katı beklentimiz var'' dedi. Böylesine güzel bir coğrafya da yaşamanın ve buraya hizmet etmenin gurunu ve hazzını yaşadıklarını ifade eden Tollu, çamlığı turizm sezonuna hazırladıklarını ifade ederek, gazetecilere açıklamalarda bulundu.