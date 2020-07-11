Erhan Özmen: Maskeleri tak!.. Zeugma hackleniyor

Malumunuz olduğu üzere22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.kapsamında da HackZeugma CTF Yarışması yapılacak. Yarışmayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı - Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sosyal medyada paylaşılan animasyon ile duydum. Bir baktım çingene kızının gözünün dört döndüğü bir animasyon… Dikkatimi çekti tabi ne oldu bizim çingeneye virüs mü kaptı nedir bu hali dedim. İzledim sonra da merak edip www.hackzeugma.com adresinden yarışmayı inceledim.sloganı ile duyurulan HackZeugma CTF (Capture the Flag) yarışması, yeteneklerini sergilemek için dünyanın dört bir yanındaki binlerce hackerı toplayacak. Bilgisayar korsanlarının becerileri, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek hayat siber saldırı senaryolarıyla sınırlara itilecek. Kazanan takıma 10.000USD büyük ödül, 2. en iyi takıma 6.000USD ve 3. takıma 3.000USD verilecek… Tabi biz ve bizden önceki jenerasyon bilgisayar korsanı, hacker, siber saldırı gibi sözcükleri duyup "yorumları yapabiliyoruz. Oysaki bunlar dijitalleşen dünyada ne kadar güvende olduğumuzu bilmemiz için gerekli. Ama'in güvenli bir şekilde Gaziantep'te yapılabilmesi için de maskemizi takmamız gerek. Ne yazık ki Gaziantep'teki vaka artış hızının yüksekliğini Sayın Sağlık Bakanımız ve Sayın Valimiz de teyit etti. Bu durumu düzeltmek bizim elimizde. Kendimiz, ailemiz, şehrimiz ve ülkemiz için sonuçta tüm insanlık için yapacağımız şey basit. Maske – Mesafe –Hijyen… Bir ömür boyu pişmanlık duymamak için, arkanda gözü yaşlı sevenler bırakmamak için biraz da topluma sorumlu ve saygılı olmak için lütfen dişimizi sıkalım. Varsın bu yaz düğünlerde eğlenmeyelim, cenazelerde sevenlerimizin acısını gönül bağı ile paylaşalım, askerimizi sağlıkla kışlasına ulaştıralım. Haydi Gaziantep maskeni tak, Zeugma hackleniyor.