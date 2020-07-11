Gaziantep’in enerjisi çevreci olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağlarbaşı Güneş Enerji Santralinin ikinci etabı hizmete girdi. İkinci etapla beraber Bağlarbaşı'nda kurulan paneller sayesinde yılda 3 milyon 400 bin kilovat elektrik üretimi sağlanırken 2 bin 40 ton karbondioksitin doğaya salınımını engellenerek yaklaşık 186 bin ağacı kurtarılmış olacak. Şahinbey ilçesinin Bağlarbaşı mevkiinde kurulan Güneş Enerji Santralinin (GES) ilk etabı 3 yıl önce hizmet vermeye başlamıştı. Yeni hizmete giren 1 milyon 700 bin kilovatlık ikinci etapta, 100 kilovat gücünde, 10 adet inverter ve 275 watt gücünde 3 bin 960 polikristalin panel kullanıldı. İkinci etabın tamamlanmasıyla beraber yılda 3 milyon 400 bin kilovat elektrik üretme kapasitesine ulaşıldı. Bağlarbaşı GES yılda 2 bin 40 ton karbondioksitin doğaya salınımını engelleyerek yaklaşık 186 bin ağacı kurtarmış olacak. Yenilenebilir enerji projelerini aralıksız sürdüren belediyenin 1 megavatlık Biyogaz Enerji Santralinin ardından yeni projelere de başlanıldı. Temiz enerji tesislerine yenilerini eklemek amacıyla Şahinbey İlçesi Deredüzü mevkiinde 25 milyon 500 bin kilovatlık Güneş Enerji Santrali'nin hazırlıkları ise sürdürüyor.