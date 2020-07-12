Turkcell’den Gaziantep FK’ya dijital destek

TURKCELL ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında yapılan dijital iş birliğiyle kırmızısiyahlılar, dijitalleşme adımlarını atmaya başladı. Turkcell, Gaziantep
taraftarları için kulüplerine destek olabilecekleri iki özel dijital paketi satışa sundu. "Kırmızı Siyah"
ve "Tam Destek"
isimli özel dijital paketlerle taraftarlar bir yandan takımlarına destek olurken diğer yandan ayrıcalıklı olarak Turkcell'in dijital servislerinden faydalanabilecek. İş birliği çerçevesinde Kırmızı Siyah
pakete sahip taraftarların hattına, takımlarının attığı gol başına haftalık 200 MB internet tanımlanacak. Tam Destek
paketine sahip taraftarlar ise sosyal medyada geçerli 3 GB hediye internetin sahibi olacak. Her iki pakette de kırmızı siyahlılar, takımlarının elde ettiği her resmi maç galibiyeti başına da günlük 1 GB internet kazanacak.