Turkcell’den Gaziantep FK’ya dijital destek

TURKCELL ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında yapılan dijital iş birliğiyle kırmızısiyahlılar, dijitalleşme adımlarını atmaya başladı.taraftarları için kulüplerine destek olabilecekleri iki özel dijital paketi satışa sundu.veisimli özel dijital paketlerle taraftarlar bir yandan takımlarına destek olurken diğer yandan ayrıcalıklı olarak Turkcell'in dijital servislerinden faydalanabilecek. İş birliği çerçevesindepakete sahip taraftarların hattına, takımlarının attığı gol başına haftalık 200 MB internet tanımlanacak.paketine sahip taraftarlar ise sosyal medyada geçerli 3 GB hediye internetin sahibi olacak.