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’den FK’ya dijital destek

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Turkcell’den Gaziantep FK’ya dijital destek
TURKCELL ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında yapılan dijital iş birliğiyle kırmızısiyahlılar, dijitalleşme adımlarını atmaya başladı. Turkcell, Gaziantep taraftarları için kulüplerine destek olabilecekleri iki özel dijital paketi satışa sundu. "Kırmızı Siyah" ve "Tam Destek" isimli özel dijital paketlerle taraftarlar bir yandan takımlarına destek olurken diğer yandan ayrıcalıklı olarak Turkcell'in dijital servislerinden faydalanabilecek. İş birliği çerçevesinde Kırmızı Siyah pakete sahip taraftarların hattına, takımlarının attığı gol başına haftalık 200 MB internet tanımlanacak. Tam Destek paketine sahip taraftarlar ise sosyal medyada geçerli 3 GB hediye internetin sahibi olacak. Her iki pakette de kırmızı siyahlılar, takımlarının elde ettiği her resmi maç galibiyeti başına da günlük 1 GB internet kazanacak.
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Turkcell’den Gaziantep FK’ya dijital destek
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