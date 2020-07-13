Ay’dan Çelebi’ye ‘Haddini bil’ uyarısı

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan icra olayıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki verirken şahsını hedef alarak belediyede yaşananları örtmeye çalışan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi'ye çok sert tepki gösterdi. Başkan Ay "CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi şunu iyi bilmeli, karaktersizlik sizin siyaset anlayışınızda vücut bulmuştur" dedi. CHP İl Başkanı Çelebi'nin köhnemiş, paslanmış ve bunamış zihniyeti ile siyaset yaptığını belirten Başkan Ay, "CHP İl Başkanı, Adanamıza yapılan kötülüğü örtme vazifesini üstlenmiş. Her meselede şahsımı hedef alarak, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sürüklendiği bataklığın görmezden gelinmesini istiyor. Siyasi muhataplarına 'çömez' diyecek kadar ahlaksızlaşan, kendisine de dinazor sıfatı yakıştırmış olur. 'Karaktersiz' diyecek kadar düşük zeka ile konuşan, kendisini de zavallı ilan eder. Koltuk meselesine gelince, AK Parti'de bütün koltuklar milletindir. Şov için kullanılmaz" dedi. CHP'li başkanın kendisini yalancılıkla da itham ettiğini hatırlatan Başkan Ay, "Sayın il başkanı bütçeyle ilgili yalan söylüyorlar demiş. Biz resmi rakamlarla konuşuyoruz. Siz ise yalanlarla konuşuyorsunuz. Belediye'nin 2019 yılı gerçekleşmiş gelir bütçesi; 1.317.583.000 TL, ASKİ'nin gerçekleşmiş gelir bütçesi; 694.145.000 TL, toplam gelir: 2.011.728.000 TL Makamını haczettirecek kadar beceriksiz zihniyetin ancak böyle bir il başkanı olurdu" dedi. Ay, "Bu durumu bile savunacak kadar utanmazlar. Bu şehre aidiyeti olan herkes bu durumdan utanır. İl başkanı biraz olsun utanmak yerine, pişkinlikle bu olayı savunma pervasızlığı içinde. CHP Adana İl Başkanı şunu iyi bilmeli, karaktersizlik sizin siyaset anlayışınızda vücut bulmuştur. Yalan söyleyen, namus sözü verip sözünde durmayanların, bizim karakterimize söz söyleyecek ne hakkı ne de haddi vardır. Önce haddinizi bileceksiniz!" dedi.