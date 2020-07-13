Korna çalma işitme kaybına yol açıyor

Adana'da trafik polisleri sürücüleri gereksiz korna çalmamaları konusunda uyarıda bulundu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında ticari ve hususi araç sürücülerine yönelik hazırlanan el broşürü ve afişleri dağıtarak korna çalmamaları konusunda ikaz edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü ayrıca kentin değişik noktalarına afişler asarak, "Korna çalma ile trafik açılmaz" "Sessizlik huzur verir gürültü zarar verir" afişleri astı. Emniyet yetkilileri, korna sesinin gürültü seviyesinin 120 desibel olduğunu belirterek, "Günde 7,5 dakika boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalmak işitme kaybına yol açabilmektedir. Korna acemi sürücülerde stres yaratarak kaza yapma riskine yol açmakta ve yayaları da zor durumda bırakmaktadır. Agresif bir iletişim tarzı olan korna en sakin insanın bile üzerinde sinir strese yol açabildiğinden sürücüler arasında tartışma ve kavgalara sebep olmaktadır" dediler. 2 milyon 237 bin 940 nüfusa sahip olan Adana'da 921 bin 104 vatandaşın sürücü belgesine sahip olduğunu belirten yetkililer, "677 bin 296 tescilli aracın bulunmasından dolayı huzurlu ve stressiz bir ortamın yaşanması için sürücülerimizi hem sözlü hem de dağıttığımız broşürlerle uyarıyoruz. Gürültü ve strese yol açan gereksiz korna çalınması ile ilgili eğitim ve denetim çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürecektir" diye konuştular.