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Melih ABİ: Kırmızı ışığa uymayan sürücüler otoyol bağlantısını kapatıyor

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Melih ABİ: Kırmızı ışığa uymayan sürücüler otoyol bağlantısını kapatıyor
Baraj Yolu'ndan, Beyazevler tarafından gelen araç sürücüleri hastaneler civarındaki bağlantıdan otoyola giriyor. Burada garip bir kavşak var! Saçma sapan bir şey. Adana böyle garip kavşaklarla dolu. Adana'yı yönetenler işi iyi biliyor! Garip kavşak, garip yol yapmakta üstlerine yok. Baraj Yolu'ndan gelen sürücülerin otoyola girmesi kabus gibi bir şey. Sebep Beyazevler'den gelen sürücülerin kırmızı ışığı takmaması. Acaba ışıklandırma sisteminde bir arıza mı var? Fotoğrafta görülen çimento kamyonu bunun kanıtı. Yolu kapatmış diğer araç sürücülerinin geçmesine engel oluyor. Dün bu araç vardı, bugün başka araç kapatır. Önemli olan buraya kesin çözüm bulmak. Daha önce de yazdım ama derdimizi anlatamadım. Bir gün orada yolun kapanması ile ilgili kavga eden iki sürücü görürseniz şaşırmayın.

Çamlıyayla'da musluktan çamur akıyor
YAYLALAR dolup taşıyor. Ama sorunlarda bir o kadar artıyor. Yaz aylarında önemli şekilde nüfus yoğunluğu yaşayan yaylalarımızın kış aylarının sonlarına doğru hazırlanması lazım. Çamlıyayla'da sorun yumağı olan bir yayla. Mehmet Ö., "Çamlıyayla'ya arıtma yapılmasını istiyoruz. Toroslara yağmur yağdı zaman musluklardan çamur akıyor. Muslukları kapattım, elimiz kolumuz bağlı. Mersin Büyükşehir bu duruma çare bulsun. Çamlıyayla halkı çaresiz olarak doğal çeşmelere gidiyor. Çözüm bulunamıyor" diyor. İnsanlara çamurlu su neden içiriyorsun başkan? Çözün su sorunları! Yazın oraların nüfusu 5'e katlanıyor görmüyor musun?

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Melih ABİ: Kırmızı ışığa uymayan sürücüler otoyol bağlantısını kapatıyor
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