Milletimizin acs yüreklerde dinmedi

Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz Şehitleri Ahmet Oruç, Mehmet Oruç, Halit Yaşar Mine ve Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret etti. Vali Elban, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet -Mehmet Oruç ve Yunus Uğur ile İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlasında darbecilere müdahale esnasında şehit olan P. Uzm. Çvş. Halit Yaşar Mine'nin Ali Hocalı, Asri ve Buruk mezarlıklarındaki kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerinin tek tek ziyaret edilip karanfil bırakıldığı ziyarete Vali Elban,10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta'nın yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile şehitlerin aileleri katıldı. Kabir ziyaretinde şehit yakınları ile yakından ilgilenen Vali Elban, "4 yıl önce malumunuz ülkemiz, insanlarımız hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen milletimizin acısı yüreklerde dinmedi. Şehitlerimizin yanına geldik, dualar ediyoruz" dedi. Elban, "Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Rabbim inşallah FETÖ ve hiçbir terör örgütüne fırsat vermesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin" dedi. 15 Temmuz ruhunun hatırlandığı ve duygu dolu anların yaşandığı şehitlik ziyaretlerinde vatanı, milleti ve bayrağı için şehadet şerbeti içen tüm şehitler için Kuran-ı Kerim'den sureler okundu ve şehitler için dualar edildi. Şehit ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un ailesi, evlatlarının acısını yüreğinde yaşadı. Baba Ali Oruç, "İnsan vatansız yaşayamaz. Ben şu an evlatsız yaşıyorum ama vatansız yaşayamam. Allah kimseyi vatansız bırakmasın" dedi.HATAY'DAİskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tosyalı, "15 Temmuz 2016 her yönüyle şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Bundan 4 yıl önce devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır" Fatih dedi.