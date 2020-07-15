Kocaispir: Milletimizin verdiği ikinci kurtuluş mücadelesi

ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kocaispir "15 Temmuz'un yıl dönümünde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum. 15 Temmuz gecesi, şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. O gece, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesareti ile hain darbe girişimi püskürtülmüştür" dedi. Kocaispir, "Milletimiz verdiği ikinci kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etmiştir. Ordunun ve diğer stratejik kurumların içine sızmış FETÖ ihanet çetesi ve destekçilerine karşı elde edilen bu demokrasi zaferi, milletimizin yüreğindeki imanın ve çıplak elleriyle verdiği mücadelenin bir neticesidir. Türk Milleti, önüne çıkan engeller karşısında nasıl bir duruş sergilediğini tüm dünyaya göstermiştir" dedi.