15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti

KAHRAMANMARAŞ'TA 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik günü yıldönümü etkinlikleri kapsamında peşrev çekme yarışması düzenlendi. 4 kategoride düzenlenen yarışmada pehlivanlar hünerlerini sergiledi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
tarafından organize edilen peşrev çekme yarışması, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu
sponsorluğunda Batıpark Spor Tesisi'
nde düzenlendi. Minik pehlivanlarda Osman Tosun
, orta pehlivanlarda Yavuz Selim Kaplan
, baş altı pehlivanlarda Mehmet Yüce,
baş pehlivanlarda ise Halil Hopur
birinciliği elde etti.