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15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti
KAHRAMANMARAŞ'TA 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü yıldönümü etkinlikleri kapsamında peşrev çekme yarışması düzenlendi. 4 kategoride düzenlenen yarışmada pehlivanlar hünerlerini sergiledi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen peşrev çekme yarışması, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu sponsorluğunda Batıpark Spor Tesisi'nde düzenlendi. Minik pehlivanlarda Osman Tosun, orta pehlivanlarda Yavuz Selim Kaplan, baş altı pehlivanlarda Mehmet Yüce, baş pehlivanlarda ise Halil Hopur birinciliği elde etti.
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15 Temmuz anısına pehlivanlar peşrev çekti
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