AK Parti’den anlamlı ziyaret

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti. Başkan Ay, beraberindeki Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan ve İl Başkan Yardımcısı Emine Karaköse ile birlikte, önce Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Zeynep Sağır'ın Yüreğir ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. Anne Emine ve baba Osman Oktay'a Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Aileyle bir süre sohbet eden Başkan Ay, beraberindeki heyet ile yine Yüreğir ilçesinde oturan gazi Suat Avcı'yı ziyaret etti. İstanbul'da darbecilerin açtığı ateş sonucu gazi olan Suat Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken darbe gecesi yaşadıklarını anlattı. Başkan Ay, Seyhan ilçesinde oturan şehit polis Yunus Uğur'un ailesini ziyaret etti. Başkan Ay, geçtiğimiz günlerde geçirdiği iş kazası sonucu yaralanan şehit babası Ramazan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Gün boyu ziyaretlerine aralıksız devam eden Başkan Ay, Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, İl Başkan Yardımcısı Emine Karaköse ile birlikte Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik yapılan hain saldırıda şehit olan Ahmet-Mehmet Oruç ikiz kardeşlerin Çukurova ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. 15 Temmuz gecesi İstanbul'da hainlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Çukurova ilçesinde oturan ailesini de ziyaret eden Başkan Ay, son olarak da gazi Soner Gürler'i ziyaret etti.