Şehitlerimizi andık

Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi. Türkiye'ye dışarıdan saldırıyla amaçlarına ulaşabileceğini düşündüğünü ancak her defasında milletin fedakarlığı ve kahramanlığıyla saldırıların püskürtüldüğünü vurgulayan Adana Valisi Süleyman Elban, "Bu ülkeler, 'O zaman başka bir plan devreye sokalım' ve 'bu milleti biz içten çökertelim' dediler. Bugün FETÖ diye adlandırdığımız hain örgütü yıllarca hazırladılar. O gece bir anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde yuvalanmış bir çetenin düğmeye basmasıyla sivil ve diğer kanattaki tüm aktörlerle bir darbe girişimine başladılar" dedi. Kozan ilçesindeki atletizm sporcuları, 251 şehidin anısına Anavarza Kalesi etrafında 10 kilometre koştu. Koşuya Mustafa Şeker ve kızı Sümeyra (11) ile oğlu İsa'da (6) katıldı. Aile, Türk bayrağını bir an olsun ellerinden bırakmadı. Üzerlerinde, kanlı gecede şehit düşen Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehadet şerbetini içen ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, polis memuru Sevda Güngör ile Yunus Uğur'un isimlerinin yazıldığı zırhlı araçlarla konvoy düzenlendi.de Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü ile şehit yakınları ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ulu Cami'de öğle namazında şehitler için mevlit okundu, dua edildi., 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antakya Şehitliği'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua okundu. Programa, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Orhan Akkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı., FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki, mezarı başında anıldı. Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Şehitliği'ndeki programda baba Hamza Karacatilki, anne Nuriye Karacatilki ile şehit eşi Halime Karacatilki'ye başsağlığı diledi. Vali Yılmaz ve protokol, şehit polis Mehmet Karacatilki ve diğer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı. Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek şehitlerin kabirlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Valisi Gül, kentteki tüm şehitlerin adlarının okul, cadde ve parklara verilerek yaşatılacağını söyledi.şehit aileleri ve kent protokolü, şehitliği ziyaret etti. Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tarihi Ulu Camii'nde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Şehit aileleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kurum amirlerinin de katıldığı mevlidin ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda şehitliğe geçildi. Ziyarete katılanlar şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyaret, dua edilmesiyle sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günün yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında peşrev çekme yarışması düzenlendi. Etkinliğe, 15 Temmuz gazisi İsmet Eker ile birlikte milli güreşçilerden İsmail ve Turan Balaban kardeşler ile Kahramanmaraşlı pehlivanlar katıldı.Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına saldırıda şehit düşen polis memuru Aytekin Kuru da Kozan ilçesinin Pekmezci köyü mezarlığındaki kabri başında anıldı. Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda şehit Kuru için dua edildi.