Tarihi Anavarza Kalesi ‘15 Temmuz’ koşusu

Adana'nın Kozan ilçesinde 25 amatör sporcu,etkinlikleri kapsamında, ilçenin simgelerinden olan ve'ndekiçevresinde 10 kilometre koştu. Kentin birçok noktasında,etkinlikleri devam ederken, Kozan'da da koşu düzenlendi. İlçenin tarihi zenginlikleri arasında olan ve 2 bin 100 yıl önce yapılançevresinde her yaştan 25 amatör sporcu, 36 derece sıcaklıkta 10 kilometre koştu. 15 Temmuz gecesinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu belirten sporcular, düzenlenen etkinliklerin o gece verilen örnek mücadelenin canlı tutulması adına önemli olduğunu söyledi. Koşuyu tamamlayan amatör sporculardan, etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduklarını ve sıcak havaya aldırmadıklarını dile getirdi.gecesi şehit olan kahramanlar için koştuklarını aktaran Çetin,dedi.