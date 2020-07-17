Tarihi Anavarza Kalesi ‘15 Temmuz’ koşusu

Adana'nın Kozan ilçesinde 25 amatör sporcu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinlikleri kapsamında, ilçenin simgelerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi
'ndeki Anavarza Kalesi
çevresinde 10 kilometre koştu. Kentin birçok noktasında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinlikleri devam ederken, Kozan'da da koşu düzenlendi. İlçenin tarihi zenginlikleri arasında olan ve 2 bin 100 yıl önce yapılan Anavarza Kalesi
çevresinde her yaştan 25 amatör sporcu, 36 derece sıcaklıkta 10 kilometre koştu. 15 Temmuz gecesinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu belirten sporcular, düzenlenen etkinliklerin o gece verilen örnek mücadelenin canlı tutulması adına önemli olduğunu söyledi. Koşuyu tamamlayan amatör sporculardan Hüseyin Çetin
, etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduklarını ve sıcak havaya aldırmadıklarını dile getirdi. 15 Temmuz
gecesi şehit olan kahramanlar için koştuklarını aktaran Çetin, "Güzel bir etkinlik oldu. Günün önemi büyük. Zihnimizde o mücadeleyi diri tutmalıyız. Koşan arkadaşlarımın ayaklarına sağlık"
dedi.