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Tarihi ’ koşusu

çevresinde her yaştan 25 amatör sporcu, 36 derece sıcaklıkta 10 kilometre koştu

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Tarihi Anavarza Kalesi ‘15 Temmuz’ koşusu
Adana'nın Kozan ilçesinde 25 amatör sporcu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ilçenin simgelerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Anavarza Kalesi çevresinde 10 kilometre koştu. Kentin birçok noktasında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri devam ederken, Kozan'da da koşu düzenlendi. İlçenin tarihi zenginlikleri arasında olan ve 2 bin 100 yıl önce yapılan Anavarza Kalesi çevresinde her yaştan 25 amatör sporcu, 36 derece sıcaklıkta 10 kilometre koştu. 15 Temmuz gecesinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu belirten sporcular, düzenlenen etkinliklerin o gece verilen örnek mücadelenin canlı tutulması adına önemli olduğunu söyledi. Koşuyu tamamlayan amatör sporculardan Hüseyin Çetin, etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduklarını ve sıcak havaya aldırmadıklarını dile getirdi. 15 Temmuz gecesi şehit olan kahramanlar için koştuklarını aktaran Çetin, "Güzel bir etkinlik oldu. Günün önemi büyük. Zihnimizde o mücadeleyi diri tutmalıyız. Koşan arkadaşlarımın ayaklarına sağlık" dedi.

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Tarihi Anavarza Kalesi ‘15 Temmuz’ koşusu
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