40 bin dekar alanda ayçiçek üretimi yapılıyor

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 15 bin dekarla başlayan Ayçiçek üretim alanı 40 bin dekarı geçerken, önümüzdeki Ağustos ayının ortalarına doğru ayçiçeği hasadı yapılacağı bildirildi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 18 yıl önce ilçede ayçiçeği üretimi yapılmaya başlandığını, o sıralarda yaklaşık 15 bin dekar alanda ayçiçeği üretimiyle başlayan süreçte bugün itibariyle kırsal kesimler ağırlıklı olmak üzere 40 bin dekar dolayında bir alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti. Geçen yıl ayçiçeğin rekoltesinin dekara 300 kilo olduğunu bu yılki beklentinin ise kırsalda 300 kilo, sulu arazilerde ise yaklaşık 400 kilo olduğunun belirten Başkan Veyis Avcı, "Önümüzdeki Ağustos ayında hasadına başlanacak olan ayçiçeğine devletimiz 40 kuruş teşvik veriyor" dedi. Tarsus'ta ayçiçeği üretim alanlarını daha da arttırmak istediklerini ifade eden Başkan Avcı, "Ziraat Odası olarak çiftçilerimize her türlü teknik ve bilgi desteği veriyoruz. Biz üreticiler olarak toprağa sevdalı insanlarız" dedi.