Gaziantep’te yol verme kavgası bir can aldı

GAZIANTEP'TE yol verme kavgası nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda araçları ile evlerine dönen Güllü ve Cengiz Kireççi, yol verme meselesi yüzünden K.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.P., yanında bulunan tabancasıyla anne ve oğlunun üzerine ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği anne ile oğlu yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine köye jandarma ile sağlık ekibi geldi. 112 Acil Yardım ambulansı ile Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan Cengiz Kireçci, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken Güllü Kireçci'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.