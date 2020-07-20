Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın cenazesi hava yoluyla memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi. Şehit Yaman için Yeşildam Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin eşi Sevilay, annesi Zülfi, kızları Sude (16) ve Sıla (14), Adana Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ile vatandaşlar katıldı. Şehidin ailesi törende güçlükle ayakta durabilirken kızları Sude ve Sıla uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Alper Yaman'ın cenazesi mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.