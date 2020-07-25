Başkan Bilal Uludağ: İsimsiz kahramanlar

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü olan bu günün ülkemiz için önemli bir başlangıç ve dönüm noktası olduğunu belirtti. Başkan Uludağ , tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü bir demokrasinin göstergesi olduğunu ifade ederek, basın yayın çalışanlarının ise kurumlarının isimsiz kahramanları olduğunu belirtti. 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Başkan Uludağ mesajında şunları kaydetti; "İlimizde basın-yayın hizmeti veren kuruluşlar ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, sorumluluk anlayışı içinde, adil bir duyarlılık göstermeleri ise her türlü takdirin üzerindedir. Gazetecilerin her zaman özgür ve sansürsüz bir ortamda görevlerini yapmalarını temenni ediyorum."