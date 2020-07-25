Sağlık çalışanından ‘örnek düğün’

sağlık çalışanı Ertan Kahraman ile mağaza yöneticisi Selda Kahraman, yapılan sokak düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Yenişehir'deki düğünde, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlere uyuldu. Düğünün yapıldığı alan şeritle kapatılarak, tek noktadan giriş sağlandı. Giriş yapan misafirlerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske verildi. Düğün alanında ise sosyal mesafenin korunması için sandalyeler arasına boşluk bırakılırken, yerlere halkalar çizildi. Düğünde tülbentlerle halay çekilmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Organizatör Samet Karataş, normalleşmenin ardından izin verilen düğünler için yayınlanan genelge kapsamında önlemler aldıklarını söyledi. Düğünlerin güvenli geçmesi için özellikle maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini kaydeden Karataş, "Önceliğimiz sağlıklı bir düğün yapmak. Bunun için ateş ölçer, maske ve dezenfektanlarımızı hazır bulunduruyoruz" dedi.