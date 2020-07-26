Çukurova’da online mezuniyet töreni

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 46. dönem mezunları için online tören düzenlendi. Temsili olarak Ziraat Fakültesini 1. 2. ve 3. olarak bitiren öğrencilerin katıldığı törende toplam 186 öğrenci online ortamda mezuniyet mutluluğu yaşadı. Online tören öğrenciler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı. Çukurova Üniversitesi Rektörlük Haber Merkezi'nin (@cuhabermerkezi) sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlanan tören çok sayıda kişi tarafından takip edildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyenler ve idari personel sosyal mesafe kuralları çerçevesinde katıldı. Ziraat Fakültesi Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende ilk olarak öğrenciler adına fakülteyi 1.'likle bitiren Bitki Koruma Bölümü'nden Gökhan Başıbüyük konuşma yaptı.