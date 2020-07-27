Mutluluğa ‘evet’ dediler

Hatay'ınsevilen genç iş insanlarından Mehmet Güney, dillere destan bir düğünle hayatını Sevinç Günay'la birleştirdi. Savon otelde düzenlenen düğün töreninin sunuculuğunu spiker Burak Törün yaptı. Düğün törenine Hatay protokolü, siyaset, spor, sanat ve İş insanları katıldı. Birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı düğünde sergilenen ışık gösterileri davetlileri büyüledi. Alkışlar arasında piste çıkan Mehmet Güney ve Sevinç Güney, gecenin ilk dansını yaptıktan sonra nikah törenine geçildi. Genç çiftin nikah şahitliklerini Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin ,Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Alican Yamanyılmaz ve AK Parti Genel Merkez Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Fevzi Şanverdi yaptı.