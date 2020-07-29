Kırıkhan’a müjde: Yeni Hükümet Konağı yapılıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni hükümet konağı 5 Ağustos'ta TOKİ tarafından ihaleye çıkılıyor. Uzun zamandır planlanan bu projede artık mutlu sona gelindi. AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman "Büyüyen ve gelişen şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçim dönemi söz verdiğimiz yeni hükümet konağımızda sona geldik" dedi. Yayman, 2018 seçimlerinde söz verdikleri yeni hükümet konağı projesinde mutlu sona gelindiğini ve temel atılacağının müjdesini verdi. Yayman, "Kırıkhan aldığı göçler ve barındırdığı büyük tarımsal ve ekonomik potansiyelle daha büyük bir hizmet binasına ihtiyaç duyuyordu. Yeni hükümet konağı hem bu ihtiyacı karşılayacak hem de şehre yeni bir kimlik ve meydan kazandıracak" diye konuştu. Yeni hükümet konağının eski hükümet konağının bulunduğu yerde yapılacağını ve şehre büyük bir meydan kazandıracağını belirten Milletvekili Hüseyin Yayman, "8 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu bina şehrimizin sembollerinden biri olacak ve ilçemize yeni bir kimlik kazandıracaktır" diye konuştu. Yayman, "Hazırlanan projeyle hükümet konağı, mevcut binanın hemen arkasına yapılacak ve önünde büyük bir kent meydanı olacak. Halen alanda bulunan karakol binasının yıkılmasıyla şehrin nefes alacağı bir meydan ortaya çıkacak. Süs havuzlarının, oturma gruplarının ve anıtsal ağaçların bulunduğu proje vatandaşlarda büyük ilgi ve heyecan uyandırdı" dedi. Yayman, bu dev eserin hayata geçmesinde emeklerini esirgemeyen başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise "Bu projeyi uzun takipleri sonucu şehrimize kazandıran milletvekilimiz Hüseyin Yayman'a, bu projeye onay veren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu