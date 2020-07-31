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Hiç görmediği babasıyla bayramlaştı

’da 3 yaşındaki , babasıyla bayramlaşmak için şehitliğe geldi. Babası şehit olduğunda kendisi dünyaya gelmemişti

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Hiç görmediği babasıyla bayramlaştı
Adana'da 3 yaşındaki Zeynep Hüma Kılıç, hiç görmediği şehit babasıyla bayramlaşmak için şehitliğe geldi. Dede ise torununu mezarlıkta görünce gözyaşlarına boğuldu. Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları Adana'da Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe akın etti. Kimi oğlu, kimi eşi, kimi ise hayatta hiç görmediği babasıyla bayramlaşmaya geldi. 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 3 yaşındaki kızı Zeynep de şehitliği ziyaret etti. Eşi şehit olduğunda 3 aylık hamile olan Hasret Kılıç, babasını hiç görmeyen kızını mezara getirdi. Oğlunun bayramını kutlamaya gelen baba Mehmet Kılıç torununu görünce gözyaşlarına boğuldu. Torununu kucağına alan Kılıç, onu sevip şehit oğlunun mezarını gösterdi. Baba Kılıç gözyaşları içinde "Bugün bayram da olsa eksik" dedi. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın annesi de oğlunun mezarını ziyaret etti. Anne Semiha Sığınak gözyaşları içinde, "Ne söyleyebilirim ki bir şehit annesinin bayramı olmaz" dedi. Adana Valiliği şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu. Daha sonra valilik, emniyet ve askeri yetkililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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Hiç görmediği babasıyla bayramlaştı
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