Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurban kesim yerlerini gezdi ve kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlar, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler altında kurbanlarını kestiler. Kurban keserek dini görevlerini yerine getiren vatandaşlarla bir araya gelen ve hem bayramlarını tebrik eden hem de kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Fadıloğlu'na ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz ve Fatih Ermeydan eşlik etti. Kurban kesimi esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde sağlanan imkanlar dolayısıyla Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Fadıloğlu, "Belediyemizin her kademesindeki arkadaşlarımız 12 kurban kesim noktasında görev yapıyor. Amacımız hemşehrilerimize nitelikli hizmet verebilmek. İl Hıfzıssıhha Kurulundan alınan kararlar uygulanarak bu yıl kesimleri gerçekleştiriyoruz. Tabi olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın dönemi içerisinde hemşerilerimizden bir tek ricamız var, temizliğe dikkat etmeleri, mesafeye ve maske kuralına dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.