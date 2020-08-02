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Taş toplama makinesi 300 dekar alanı tarıma kazandırdı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Taş toplama makinesi 300 dekar alanı tarıma kazandırdı
MERSİN'İN Tarsus ilçesi Ziraat Odası'nın üreticilere destek olmak amacıyla hizmete sunduğu taş toplama makinesi 300 dekar taşlık alanı tarıma kazandırdı. Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, kendisini ziyaret eden Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile kentin tarımı hakkında yaptığı sohbette, ilçenin değişik mahallelerinde kırsal kesimde bulunan 100 bin dekar taşlık araziyi tarıma kazandırmak istediklerini söyledi. Ziraat Odası yönetimi olarak hizmette sınır tanımadıklarını, çiftçinin her türlü olumsuz durum karşısında dahi üretmekten asla vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini belirten Başkan Avcı, "Bölgemizin kırsal kesiminde bulunan 100 bin dönüm taşlık araziyi tarıma kazandırmak, böylece üretime ve bölge ekonomimize katkı sağlatmak istiyoruz" dedi.
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Taş toplama makinesi 300 dekar alanı tarıma kazandırdı
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