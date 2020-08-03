Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kozan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tepecikören Mahallesi Tepecikören Kozan Yol Kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait 01 B 0810 plakalı yolcu otobüsü ile Mustafa Ş. (50) idaresindeki 31 AAF 704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Emine Bakar (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kontrollü olarak akışını sağladı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi