Melih Abi: Kurallara uymuyoruz kafamıza göre takılıyoruz

Kovid-19 öldürüyor. Lütfen kurallara ve yasaklara uyun! Yoksa sevdiklerimizi, yakınlarımızı tek tek kaybedeceğiz! Bu salgın hayatımızı tehdit ediyor. Biraz sabır etmek lazım. Maskemizi takalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Hatta karşımızdaki ile konuşurken yüksek sesle konuşmaktan kaçınalım. Sitelerin havuzları da virüs gölüne döndü. Şikayet var! Bazı siteler havuzlarını açmadı. Doğru karar verdiler. Ama bazı siteler bu durumu dikkate almadı. Havuzlarını kullanıma açtı. Buralardaki havuzlara çocuklar giriyor. Havuza giren çocuklarda ciddi kulak şikayetleri başladı. Kulak, göz derken hastalık daha da artacak! Bu küçük havuzlara büyükler de girerek havuzu daha çok kirletiyor. Klorla temizleniyor diye kimse rahat etmesin. Bu sezon havuzları kapatın kardeşim. Salgın hastalığın yayılmasını önleyin! Son söz; sitelerin havuzları bu sezon kapatılmalı. Sağlığımız için.



Bu zamanda böyle yol olur mu?

Yollar yapılıyor. Ama bazı yollar görülmüyor. Özellikle köylerimize (mahalle) giden yollarımızın bir çoğunun durumu iyi değil. Haliyle insanlar bu duruma tepki gösteriyor. Feke'nin Göbeli köyünde bulunan yolların durumu da böyle. Maalesef hiçbir hizmet yok. Araç geçiyor toz toprak havada uçuşuyor. Kışında yağmur yağdığında çamur oluyordur. Biraz düzeltip mucur bile dökseniz bu yolun durumu bundan daha iyi olur. Vatandaş yol bekliyor. Haberiniz olsun.