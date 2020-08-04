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’nda bayram dönüşü yoğunluğu yaşandı

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
TAG Otoyolu’nda bayram dönüşü yoğunluğu yaşandı
KURBAN Bayramı'nın son günü dönüşe geçen tatilciler, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu. Kurban Bayramı tatilinin son gününde, vatandaşların dönüş yolculuğu dün objektiflere böyle yansıdı. İç Anadolu'yu, Adana'nın Pozantı ilçesi üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan TAG
Otoyolu'nda da dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşandı. Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
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TAG Otoyolu’nda bayram dönüşü yoğunluğu yaşandı
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