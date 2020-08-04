TAG Otoyolu’nda bayram dönüşü yoğunluğu yaşandı

Bayramı'nın son günü dönüşe geçen tatilciler, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu. Kurban Bayramı tatilinin son gününde, vatandaşların dönüş yolculuğu dün objektiflere böyle yansıdı. İç Anadolu'yu, Adana'nın Pozantı ilçesi üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan TAGOtoyolu'nda da dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşandı. Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.