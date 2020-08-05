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Kanala düşen yavrular kurtarıldı

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Kanala düşen yavrular kurtarıldı
HATAY'IN Payas ilçesinde sulama kanalına düşen iki yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı. Payas ilçesi Çay Boğazı mevkiinde su kanalına 2 yavru köpeğin düştüğünü görenler, durumu itfaiyeye bildirdi Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip yardımı ile kanala inerek yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı. Köpeklerden birinin sağ ön bacağının kırık olduğunu tespit eden itfaiye erleri, koruma altına aldıkları yavru köpekleri Hatay Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim etti. Yavru köpekler tedavilerinin ardından belediye hayvan barınağına götürülecek.
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Kanala düşen yavrular kurtarıldı
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