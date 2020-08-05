Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 50 bin konutlu 8 bin 500 dönümde hayata geçirilen Kuzey Şehir Toplu Konut Projesi'nde hayat başladı. Tüm detayları düşünülen ve yatay mimariyle yapılan yeni yaşam alanına yerleşen vatandaşlar oluşan mahalle kültürü ve evlerden memnun olduklarını dile getirdiler. Son yıllarda aldığı göçlerle birlikte hızlı nüfus artışı yaşayan Gaziantep'te oluşan konut sıkıntısı için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi'ni hazırlayarak, projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için Ankara- Gaziantep hattı arasında adeta mekik dokudu, gerekli girişimler sonuç verdi. Yapımına başlanan Kuzeyşehir'de yaşam başladı. Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarının tamamlandığı Kuzeyşehir'de tüm detaylar düşünüldü. Gazi şehre, yeni bir yaşam vadeden Kuzeyşehir, çevre düzenlemesi kapsamında oluşturulan yeşil alanlarla birlikte bambaşka bir hayata pencere açtı. Market, kasap, bakkal, okul ve caminin yanı sıra geleneksel sokak yaşam unsurlarıyla canlanan Kuzeyşehir'de yaşayan vatandaşlar; eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını şehir merkezine gitmeden karşılayabilecek. Sosyal donatıların yükseldiği ve mahalle kültürünün ortaya çıktığı yeni yaşam merkezinde Kuzeyşehirliler projeden memnun kalırken evler için Başkan Şahin'e teşekkür etti. Kuzeyşehir'de yaşayan Remzi Kurt, mahalleden memnuniyetini dile getirerek, " Çok mutluyuz, yaşam çok güzel. Evler çok iyi. Komşuluk ilişkileri sıkı. Kenar semtten geldik buraya kültür, insanlık, birlik ve beraberlik var. Ulaşım konusunda da otobüslerimiz saatinde geçiyor" şeklinde konuştu.