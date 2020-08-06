Hataylı gurbetçi aile toprağa verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilde yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişi dün Hatay'da toprağa verildi. Hatay'dan Almanya'ya giden Gürkan Tekoğlu (36) yönetimindeki OL GP 220 plakalı otomobil, park halindeki 33 RH 912 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü Gürkan Tekoğlu ile eşi Pelin Tekoğlu (31), kızları Melina (4) ve Melisa Tekoğlu (6) ile kayınbiraderi Mehmet Ali Eskisarılı (22) yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 5 kişi için öğle namazına müteakip Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kazada oğlunu, gelinini ve torunlarını kaybeden Uğur Tekoğlu'nun feryadı yürekleri dağladı. Oğlu Gürkan Tekoğlu'nun tabutuna sarılan acılı baba, "Sen benim evimin direğiydin. Evimin direği yıkıldı. Bizi bırakıp nerelere gittin. Öldüğüne kimse inanmıyor yavrum ve bu acıyla nasıl yaşayacağım" diye feryat eden baba gözyaşlarına boğuldu.