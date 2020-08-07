Buharlı kara tren fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti

önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Pozantı'ya getiren buharlı kara tren, "Atatürk'ün Pozantı'ya gelişi ve Pozantı Kongresi'nin 100. Yıl Yönümü Etkinlikleri" için ilçeye getirildi. Buharlı kara tren, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla 5 Ağustos Çarşamba, gerçekleşecek olan "Atatürk'ün Pozantı'ya gelişi ve Pozantı Kongresi'nin 100. Yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında İzmir'den Pozantı Garı'na getirildi. Çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk'ü Pozantı'ya getiren buharlı kara treni görmek için çevre il ve ilçelerden Pozantı Garı'na akın etti. Pozantı tren istasyonuna gelen fotoğrafçılar, kara trenin çalışıp buhar çıkarmasını dört gözle bekledi. 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Pozantı'ya getirir gibi canlandırma yapan tren, buharını ilçe semalarına bıraktı. Belediye Başkanı Mustafa Akçay, "Kara Treni Pozantı Kongresi'nin 100. Yılı Etkinlikleri için İzmir'den Pozantı'ya getirmekte bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.