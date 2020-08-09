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Alexandru maxim’in yıldızı parlıyor

Geçen sezon devre arası kiralık olarak FK’ya dahil olan Rumen oyuncu Alexandru Maxim gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayıp tam not aldı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Alexandru maxim’in yıldızı parlıyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladığı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının yıldızlaşan isimlerinden biri oldu. Gaziantep'e geldiği ilk hafta formayı sırtına geçiren Rumen oyuncu, hemen hemen her maçta takımın ileri uçta etkili ataklar geliştirmesine öncülük etti. 1293 DAKİKADIR SAHADA
Sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkıp bin 293 dakika sahada kalan Maxim, skor anlamında da takımına katkılar sağladı. 15 karşılaşmaşa 7 gol sığdıran Maxim, tüm dünyada yaşanan pandemi sonrasında da takımının yenilmezlik serisi elde etmesinde etkili oldu. Maxim'in gol attığı maçlarda Gaziantep ekibi sahadan puansız ayrılmazken, tecrübeli oyuncu attığı gollerin 5'ini pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından kaydetti. Rumen oyuncu, salgın öncesindeki 2 golünü ise Demir Grup Sivasspor'a attı.
MAİNZ İLE TRANSFER
GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Gaziantep, yeni sezonda da Maxim'i kadrosunda tutmak istiyor. Mainz 05 ile görüşmelerini devam ettiren Gaziantep FK yönetimi, bu ay başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar Maxim'in durumunu çözmeyi hedefliyor. Teknik direktör Marius Sumudica da daha önceki açıklamalarında "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. Transferden önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum" diyerek Maxim'den övgüyle bahsetmişti

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Alexandru maxim’in yıldızı parlıyor
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