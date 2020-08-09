Alexandru maxim’in yıldızı parlıyor

üper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladığı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının yıldızlaşan isimlerinden biri oldu. Gaziantep'e geldiği ilk hafta formayı sırtına geçiren Rumen oyuncu, hemen hemen her maçta takımın ileri uçta etkili ataklar geliştirmesine öncülük etti. 1293 DAKİKADIR SAHADA15 karşılaşmaşa 7 gol sığdıran Maxim, tümdünyada yaşanan pandemi sonrasında datakımının yenilmezlik serisi elde etmesindeetkili oldu. Maxim'in gol attığı maçlardaGaziantep ekibi sahadan puansız ayrılmazken,tecrübeli oyuncu attığı gollerin 5'ini pandeminedeniyle lige verilen aranın ardındankaydetti.MAİNZ İLE TRANSFERGÖRÜŞMELERİ SÜRÜYORMainz 05 ile görüşmelerini devam ettiren Gaziantep FK yönetimi,bu ay başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar Maxim'indurumunu çözmeyi hedefliyor. Teknik direktör Marius Sumudicada daha önceki açıklamalarındadiyerek Maxim'den övgüyle bahsetmişti