Alexandru maxim’in yıldızı parlıyor

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üper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladığı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının yıldızlaşan isimlerinden biri oldu. Gaziantep'e geldiği ilk hafta formayı sırtına geçiren Rumen oyuncu, hemen hemen her maçta takımın ileri uçta etkili ataklar geliştirmesine öncülük etti. 1293 DAKİKADIR SAHADA
Sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkıp bin 293 dakika sahada kalan Maxim, skor anlamında da takımına katkılar sağladı.
15 karşılaşmaşa 7 gol sığdıran Maxim, tüm
dünyada yaşanan pandemi sonrasında da
takımının yenilmezlik serisi elde etmesinde
etkili oldu. Maxim'in gol attığı maçlarda
Gaziantep ekibi sahadan puansız ayrılmazken,
tecrübeli oyuncu attığı gollerin 5'ini pandemi
nedeniyle lige verilen aranın ardından
kaydetti. Rumen oyuncu, salgın öncesindeki 2 golünü ise Demir Grup Sivasspor'a attı.
MAİNZ İLE TRANSFER
GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Gaziantep, yeni sezonda da Maxim'i kadrosunda tutmak istiyor.
Mainz 05 ile görüşmelerini devam ettiren Gaziantep FK yönetimi,
bu ay başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar Maxim'in
durumunu çözmeyi hedefliyor. Teknik direktör Marius Sumudica
da daha önceki açıklamalarında "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. Transferden önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum"
diyerek Maxim'den övgüyle bahsetmişti