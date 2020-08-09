Alo korona

korona virüs hastalarının acil sağlık ihtiyaçlarının daha çabuk karşılanabilmesi ve İl genelinde ilgili bütün kurumlarla koordinasyon sağlanması amacıyla Valilik bünyesinde COVİD-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi kuruldu. Gaziantep Büyükşehir, Şehitkâmil ve Şahinbey belediyelerinin katkılarıyla açılan hat Türkiye'deki ilk merkez olma özelliği taşıyor. 444 0 627 numaralı Destek Hattı Çağrı Merkezi'nin çalışmalarına başlaması ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü personeli olan uzman çağrı alıcılar vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek hem anında çözüm üretiyor hem de ambulans veya muayene gibi talepleri yazılım vasıtasıyla online olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine iletiyor.