Motosiklet kapağına giren kedi yavrusu kurtarıldı

Erdemli ilçesinde itfaiye ekipleri, motosiklet kapağının içerisine kaçan yaralı kedi yavrusunu kurtarmak için operasyonu düzenledi. Erdemli Merkez Mahallesi Şehit Ömer Serin Sokak'ta bir aracın altından kaçarak cadde üzerindeki Galip Öztürk'e ait motosiklet kapağının içerisine kaçan kedi yavrusu tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliğinden yavru kedinin kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motosikletin kapaklarını sökerek kedi yavrusunu kurtardı. Yaralı olduğu görülen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından gerekli bakımının yapılması için Tarsus hayvan Hastanesine götürdü.