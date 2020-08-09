Niğde’de koronavirüs denetımlerı sürüyor

İçişler Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" Sloganıyla başlatılan denetimleri yerinde inceleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, incelemeler esnasında yaptığı açıklamada denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir birlikteliğinde Niğde merkezde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek ilgili kurum görevlilerince yapılan denetimlere katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek konuşmasında, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Kovid-19 salgını maalesef insan hayatını tehdit etmeye devam etmektedir. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili üç kuralı ise hepimizin bildiği üzere temizlik, maske takmak ve sosyal mesafedir. Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısındanoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla çok sayıda tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Alınan bu tedbirler ve uygulamalar sayesinde vaka sayılarında büyük önemde bir azalma görülmüştü. Fakat özellikle son haftalardaki artış, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemini bizlere bir kez daha göstermiştir" dedi.