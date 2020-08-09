Yörük kızlarının tenıs merakı

Erdemli Belediyesi Aydınlar (Avgadı) Mahallesinde Yörük çocuklarının da oynayabileceği tenis kortu yaptı. Tenis eğitimine giydikleri yöresel kıyafet olan şalvarla gelen Yörük kızları Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile tenis oynadı, daha çok Yörük kızının tenis kursuna katılması için çağrıda bulundu. Yaylada hazırladıkları tenis kortu ve Yörük kızlarının tenis oynamaları ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, halka verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, ''Şehir merkezinde olan herşeyi köylerimize ve yaylalarda getirmeye gayret gösteriyoruz. Biz yaylalarda da insanlarımız tenis oynayacağı sözünü vermiştik. Yörük çocuklarının tenis oynayabileceği tenis kortları yapacağız diye söz vermiştik bu sözümüzü yerine getirdik ve Yörük kızlarımız ile yöresel kıyafetler içinde tenis oynadık. Bizim amacımız kent merkezindeki hizmet standardını köylere de taşıyabilmekti. Bunları da bir bir yerine getiriyoruz'' dedi.