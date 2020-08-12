Çağlar Şahin Gaziantep FK’da

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü
, ikinci transferini kaleci mevkisine
yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak TFF 1. Lig
ekiplerinden Bursaspor
forması
giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba
ile 4 yıllık anlaşmaya
varıldığını açıkladı. Konu ile ilgili
Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Çağlar Şahin Akbaba'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz"
ifadeleri kullanıldı.