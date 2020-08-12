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Çağlar Şahin FK’da

Güney ekibi, ’da oynayan 25 yaşındaki tecrübeli kaleciyi renklerine bağladı

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Çağlar Şahin Gaziantep FK’da
SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci transferini kaleci mevkisine yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Çağlar Şahin Akbaba'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Çağlar Şahin Gaziantep FK’da
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