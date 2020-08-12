Kamil Bahadır ve Sema’nın en mutlu günü

GAZIANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in oğlu Kamil Bahadır ise Sema'nın nikahına katıldı. Nikah koronavirüs salgını nedeniyle Karapınar Su Gözü Mesire alanında açık havada düzenlenen törenle kıyıldı. Genç çiftin nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı. Nikah törenine katılan misafirleri tek tek kapıda karşılayan Kamil Murat Kasney ve ailesi konuklarıyla yakından ilgilenirken törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Nizip İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve davetliler katıldı.